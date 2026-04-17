Израелската армия атакува граничния град Хиям в Ливан, според Аl Аrabiya, цитирани от ФОКУС.

''Вражеска артилерия откри огън, <...> което е ново нарушение на споразумението за прекратяване на огъня: регистрирани са пет снаряда'', съобщава агенцията.

От началото на деня това е втора атака. По-рано бе съобщено, че Израел е обстрелял два града в Южен Ливан половин час след началото на прекратяването на огъня.

Ден преди американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и Ливан са обявили 10-дневно примиерие. ''Хизбула'' потвърди също, че ще се придържа към споразумението, ако израелските войски се изтеглят от ливанската територия.

Споразумението влезе в сила в петък в полунощ. Конфликтът между двете страни ескалира почти веднага след началото на военната операция на Вашингтон и Тел Авив срещу Техеран. От 16 март израелските сили провеждат сухопътна операция в Южен Ливан и обстрелват градове, включително столицата Бейрут. След обявяването на прекратяване на огъня между САЩ и Иран, ''Хизбула'' преустанови атаките срещу еврейската държава, но ги възобнови в отговор на израелските атаки и навлизането на територията на Ливан.