Anadolu.
Според изявлението инцидентът е станал в Южен Ливан в резултат на удар на израелските военновъздушни сили. Абу Халил Барджи, който според военните е служил в продължение на много години като командир в ''Радван''.
Двама други членове на военните части на ''Хизбула'' също са били убити, се добавя в изявлението.
През нощта на 2 март Северен Израел бе подложен на обстрел от Ливан. ''Хизбула'' пое отговорност за атаката, твърдейки, че ракетите, изстреляни по израелска територия, са били в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей. След това израелската армия предприеха масирани удари по ливанска територия. По-късно началникът на щаба на израелските сили Еял Замир обяви началото на офанзива срещу ''Хизбула'', която според него може да продължи ''много дни''.
Израелската армия обяви, че е убила командир на специалните сили на ''Хизбула'' в Ливан
