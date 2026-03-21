''По време на операция на израелските военновъздушни сили в иранското въздушно пространство е засечена изстрелване на ракета ''земя-въздух'' по израелски самолет. Този инцидент се преразглежда и от него ще бъдат извлечени необходимите поуки'', отбелязват от израелската служба.
Военните уточниха, че пилотите са действали стриктно съгласно инструкциите, като са гарантирали, че самолетът не е повреден и бойната мисия е изпълнена по план. Израелските власти добави, че от началото на операция ''Лъвски рев'' на 28 февруари врагът е направил многобройни опити да свали изтребителите, но пилотите успешно са се справили със заплахите.
Говорителят на израелската армия Авичай Адрае добави, че от началото на войната са направени няколко опита за атака срещу израелски изтребители над иранското въздушно пространство и че екипажите са се справили успешно с всяка заплаха.
''Военновъздушните сили ще продължат да летят и да нанасят удари, където е необходимо, в Иран, и ще изпълняват мисиите си под заплаха при всяка оперативна атака'', се казва още в изявлението.
Израелският министър на отбраната Израел Кац също обяви днес, че ударите срещу Иран са започнали ''значително да ескалират'' тази седмица. Съобщението на Кац идва след като иранските медии обявиха атаки с дронове върху горивна инфраструктура на летище ''Бен Гурион'' в Израел.
Израелски изтребител е бил атакуван с ракета ''земя-въздух'' в Иран
