Европейская правда.
В събота, 27 декември, Белият дом официално промени графика на Тръмп за 28 декември.
Срещата му със Зеленски беше променена за 13:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време) в частната резиденция на американския президент в Мар-а-Лаго.
По-рано тя беше насрочена за 15:00 ч. местно време (22:00 ч. българско време).
Причината за отлагането на двустранната среща не беше съобщена от Белия дом.
През нощта на 28 декември украинската делегация пристигна в САЩ, за да участва в срещата между президентите Зеленски и Тръмп.
Изтеглиха за по-рано срещата Тръмп-Зеленски
