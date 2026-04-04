Изтребителят F-15, който Иран свали вчера, е бил базиран в британската база Лейкънхийт в графство Съфолк в Източна Англия. Това съобщават източници на Sky News, като уточняват, че базата от години се използва от американската армия. От началото на военните действия в Иран през базата са преминали десетки самолети, участващи в операциите. През последната седмица на военното летище е обслужвана и ескадрила от изтребителите А-10 Warthog.

Такава машина също беше свалена от иранската армия вчера, но пилотът успя да катапултира и беше евакуиран от специалните спасителни екипи.

Междувременно продължава издирването на втория пилот на F-15, който е катапултирал с партньора си при поразяването на самолета. При изстрелването на седалките двамата са излетели в различни посоки. Единият от пилотите беше открит и спасен, но от другия все още няма и следа.

Специални спасителни екипи провеждат операция по издирването с хеликоптери, подкрепяни от въздуха от самолет АС-130 с десантчици и тежко въоръжение.

Иран обяви награда за залавянето на американския пилот.