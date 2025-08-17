CNN.
Очаква се президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и президентът на Украйна Володимир Зеленски първо да се срещнат поотделно със своите делегации.
След това се очаква те да се включат в по-голяма групова сесия и евентуално в обяд с другите европейски лидери, които идват във Вашингтон.
Очаква се темите да бъдат обсъдени, като руските искания за отстъпки по земя и контурите на гаранциите за сигурност за Украйна , включително как ще участват САЩ.
