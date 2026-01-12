Камион се е врязал в група протестиращи по време на антиправителствен протест в подкрепа на иранския народ в Лос Анджелис, като властите съобщават за много ранени, без обаче да е уточнено до момента броят и състоянието им, предаваСпоред първоначалната информация инцидентът е станал около 15:30 ч. (местно време, 01:30 сутринта в понеделник, български време) в неделя, близо до кръстовището на улиците Federal Avenue и Rochester Avenue, в района West Los Angeles. По това време на мястото са се намирали големи групи демонстранти, които са участвали в протест срещу иранското правителство.Видеоклипове, разпространени от мястото, показват как камионът се опитва да пресече тълпата от протестиращи, докато някои от тях удрят превозното средство с ръце и знамена.Малко по-късно шофьорът изглежда ускорява и преминава с автомобила през останалата част от протеста.Първите съобщения говорят за ранени, но властите не са обявили нито точния брой на ранените, нито тежестта на състоянието им. В района са пристигнали полицейски сили и спасителни екипи.