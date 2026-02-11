Премиерът Марк Карни сподели в социалните медии изявление, в което изрази "молитвите и най-дълбоките си съболезнования“ към "семействата и приятелите“, които "са загубили близки“ при стрелбите в Тъмбълър Ридж."Присъединявам се към канадците в скръбта им за онези, чийто живот днес се промени необратимо, и в благодарността за смелостта и безкористността на първите реагирали, които рискуваха живота си, за да защитят своите съграждани“, пише той."Правителството на Канада е солидарно с всички жители на Британска Колумбия, които се сблъскват с тази ужасна трагедия“, добавя Карни."ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада.