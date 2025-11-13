Reuters.
САЩ наложиха санкции срещу "Лукойл" като част от усилията да накара Кремъл да започне мирни преговори за Украйна и блокираха опита на "Лукойл" да продаде активите на "Гънвор" преди крайния срок за санкциите - 21 ноември.
"Карлайл" е в ранен етап на проучване на покупката на активите. Тя обмисля да кандидатства за американски лиценз, който да й позволи да купи активите и след това да започне надлежна проверка.
"Карлайл" е информирал "Лукойл" за намеренията си.
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл"
