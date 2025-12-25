Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с музикален поздрав за Рождество Христово
©
Церемонията бе излъчена по британския ITV на 25 декември, а подробности са публикувани и в Instagram акаунта на Кейт Мидълтън и принц Уилям.
Кейт Мидълтън и 10-годишната принцеса Шарлот изпълниха "Holm Sound“ на Ърланд Купър на пиано.
"В основата си Коледа е за любовта, разцъфтяваща в най-обикновенните неща, най-човешки начини. Не става въпрос за сантиментални или грандиозни жестове, а за нежен момент на слушане, дума на утеха, приятелски разговор, протегната ръка. Присъствие. Тези прости жестове на грижа може да изглеждат малки, но те допринасят за красивия гоблен на живота, към който всички ние принадлежим“, пише Кейт Мидълтън в Instagram.
Още от категорията
/
Папа Лъв XIV призовава за доброта към непознатите и бедните в първата си литургия за Рождество Христово
08:51
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е основната заплаха за мира в евро-атлантическия регион
16.12
Politico: Лидерите на България и още седем страни от ЕС искат средства, тъй като руската заплаха се засилва
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036...
16:24 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:17 / 24.12.2025
Не само у нас: В Гърция също са издадени предупреждения за опасно...
11:20 / 24.12.2025
Тръмп е летял осем пъти с "Лолита Експрес": Разкритията около Епс...
10:18 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
09:25 / 24.12.2025
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но щ...
16:37 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.