Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин в Новгородска област
©
Според министъра Украйна е изпратила 91 безпилотни летателни апарата, всички от които са били унищожени. Няма съобщения за жертви или щети. Москва няма да игнорира атаката на Киев, подчерта Лавров.
Той уточни, че целите и времето на ответния удар на Русия вече са определени. Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана, като се вземе предвид окончателният преход на режима в Киев към политика на държавен тероризъм, добави външният министър.
Още по темата
/
Лавров: Русия няма да се оттегля от преговорите със САЩ след атаката на ВСУ срещу резиденцията на Путин
18:11
Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година, но това зависи от партньорите на Украйна
28.12
Летищата в Москва спряха работа заради атака на украински дронове, близо 300 полети са засегнати
28.12
Още от категорията
/
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
09:48
Почина Брижит Бардо
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 23 мин.
Тез луди украинци са полудели.Ама как така резиденцията на Великия Император Пути Първи Късия ще ударят.Ами тъй ще се разсърди ще тропне с краче и ще пусне атомната бомба.Пути е това не е майтап.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.