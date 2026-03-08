Сrisis Monitor.
Ходът е част от усилията на Никозия за защита на критична инфраструктура и стратегически точки от нарастващите заплахи от безпилотни летателни апарати.
Системата "Кентавър" е модерна система за противодействие на дронове, която може да открива и неутрализира безпилотни летателни апарати чрез електронни смущения и други технологии за електронна война.
Действието ѝ се основава на откриване на комуникационните сигнали на дроновете и прекъсване на връзката с техния оператор, което често води до загуба на контрол от безпилотните летателни апарати и тяхното деактивиране.
Кипър засилва защитата срещу дронове с четири системи "Кентавър"
©
Още по темата
/
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
16:47
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
16:22
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
09:26
Още от категорията
/
Експерт по сигурността: Целите на САЩ и Израел не са постигнати, конфликтът може да продължи още няколко седмици
07.03
Атанас Запрянов: Предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.