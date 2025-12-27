ТАСС, че страните от ЕС, включително България и Полша, проявяват интерес към някои украински територии.
В отговор на въпрос за евентуалните граници на Украйна след края на конфликта, Климов цитира руската Конституция, в която е посочено, че Крим, Севастопол и регионите Донбас и Новорусия са определени като руски територии. Той заяви, че в това отношение има "сложни географски въпроси“, но те могат да бъдат решени по дипломатически път.
В същото време Климов отбелязва, че отделни държави от ЕС проявяват интерес към украинските територии.
"Имаше слухове, че Полша е насочила поглед към редица земи в Западна Украйна. Чувал съм, че подобни идеи съществуват не само в Полша“, отбеляза той. По-специално, според Климов, подобни очаквания са били изразени и от България.
"Един мой познат, настоящ български политик, каза, че в София също се надяват да грабнат нещо оттам горе – мислят, че там има нещо българско“, заяви той.
Климов подчертава още, че подобни настроения показват, че съседните държави имат свои собствени интереси спрямо украинска територия.
"Това е моят поздрав към тези, които днес седят в Киев. Има много хора, които искат да видят тази [украинска] държавност от различна гледна точка“, обобщава той.
