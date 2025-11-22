Ключов съюзник на Тръмп подава оставка и предвижда импийчмънт за президента на САЩ
Оставката последва след публичен скандал с президента на САЩ Доналд Тръмп, който й отказа подкрепа и я нарече "луда“.
Грийн, която по време на предизборната кампания на Тръмп го подкрепи решително, написа в социалната мрежа Х, че има "твърде много самоуважение и достойнство (...), за да търпи обидни и омразни нападки от страна на президента, за когото всички се борихме“.
При това тя отбеляза, че президентът гони онези, които са го подкрепяли, и отблъсква своите привърженици.
През последните седмици Грийн критикуваше президента за това, че е прекалено фокусиран върху външната политика и не прави достатъчно по отношение на вътрешния си дневен ред. Тя също така настояваше Министерството на правосъдието да публикува файлове, свързани с осъдения за организиране на проституция и педофилия финансист Джефри Епстийн, с което Тръмп в крайна сметка се съгласи след силна съпротива.
Грийн в своя пост в Х отбеляза, че републиканците "най-вероятно ще загубят междинните избори" през ноември 2026 г., което може да доведе до импийчмънт на Тръмп.
