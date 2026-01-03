Кметът на Каракас Кармен Мелендес нарече американската атака срещу Венецуела "престъпна и фашистка", пише РИА Новости."Спокойствие и предпазливост, стоманени нерви, максимална народна мобилизация. Категорично отхвърляме престъпната, отвратителна и фашистка атака на янки империализма срещу нашата родина", каза Мелендес.Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските сили са ударили Венецуела на 3 януари. Той също така каза, че лидерът на страната, Николас Мадуро, заедно със съпругата си, е бил заловен и изведен от страната от бойци на специалните части на Делта.