BBC.
Кметът каза на пресконференция, че общинският съвет "веднага“ е поискал прозрачност, когато е разбрал, че барът не е бил проверяван в продължение на години.
"Те проучват защо това се е случило, което ще включва пълен одит на всички места в района и ще гарантира извършването на повече проверки", подчерта Феро.
На въпрос, Защо не е била извършвана проверка?, Феро отговори: "Днес нямам отговор. Дълбоко съжаляваме за това и знам колко трудно ще бъде това за семействата."
ФОКУС припомня, че полицията идентифицира телата на 40-те жертви от пожара в швейцарския ски курорт. Жертвите са на възраст между 14 и 39 години.
Кметът на Кран Монтана: Не е имало проверки за безопасност в бара от пет години
©
Още по темата
/
Собственичката на бара в Кран-Монтана, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
02.01
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
02.01
Още от категорията
/
Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили
08:26
Фицо: ЕС, следвайки своята антируска политика, ще стигнат до ръба на пропастта, ООН е на колене
05.01
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран, докато протестите в стрената навлизат във втората си седмица
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мадуро пледира "невинен"
19:43 / 05.01.2026
Мадуро и съпругата му ще бъдат представлявани от служебни защитни...
18:36 / 05.01.2026
NYP: Мадуро е заплашен от смъртна присъда
16:54 / 05.01.2026
Фицо: ЕС, следвайки своята антируска политика, ще стигнат до ръба...
17:09 / 05.01.2026
Мадуро се отправя към съда в Манхатън
14:48 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.