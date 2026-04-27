Кой е мъжът стрелял стрещу американския президент Доналд Тръмп?

Името му е Коул Томас Алън, жител на Калифорния на около 31 години. Според публикации в социалните медии той е бил учител в Торънс близо до Лос Анджелис. Работил е и като разработчик на видеоигри от Южна Калифорния.

По време на нападението е бил е въоръжен с пушка и пистолет, а мотивите му за покушението срещу Тръмп все още не са известни.

Алън е завършил Калифорнийския технологичен институт през 2017 г. с бакалавърска степен по машинно инженерство и е получил магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет - Домингес Хилс миналата година.

Заподозреният ще бъде обвинен днес за нападение над федерален служител, използване на огнестрелно оръжие и опит за убийство.