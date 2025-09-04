ЗАРЕЖДАНЕ...
Кола се вряза в група деца в Берлин, има много пострадали
© X
Инцидентът е станал около 13:10 часа местно време в северната част на града. Шофьорът е задържан, а учителят, който е придружавал децата, е хоспитализиран с тежки наранявания.
Няма потвърждение от полицията към този момент дали става въпрос за терористична атака или инцидент.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Скочила от прозореца на втория етаж, за да избяга от ужасните изтезания на баща си и мащехата си: 10-годишно момиче умиря само в болница в Аризона
09.08
Делото "Золинген": Влиза в сила доживотната присъда на подпалвача, който уби българско семейство
08.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Трагедия с емблематичен трамвай в Лисабон: Трима загинали и десет...
22:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.