Кола се вряза в понеделник вечерта в тълпа хора в Нунспет, на около 70 километра източно от Амстердам, Нидерландия, съобщава Times Now.Полицията определи ситуацията като "сериозен инцидент“. Регионалната телевизия Omroep Gelderland съобщи, че най-малко 10 души са ранени, няколко от които сериозно. Спешните служби реагираха незабавно, изпращайки три хеликоптера и множество линейки на мястото на трагедията.Властите все още не са потвърдили точния брой на ранените, а причината за инцидента все още се изясняват.