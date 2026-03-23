Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-малко 77 военнослужещи са били спасени след катастрофата на изтребител Hercules C-130 на колумбийските военновъздушни сили, като поне един е загинал. Това съобщава колумбийският президент Густаво Петро, предава RTE.

''Досега 77 ранени са откарани в болница. Един човек е починал'', написа той в социалната платформа X. Според държавния глава властите очакват потвърждение за съдбата на още 43 души.

По-рано командирът на колумбийските военновъздушни сили Карлос Силва Руеда съобщи, че на борда на сваления Hercules C-130 е имало 114 пътници и 11 членове на екипажа.