Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Концерт на сръбския изпълнител Аца Лукас в Скопие се превърна в повод за остри реакции от страна на Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ), след като се установи, че в залата, предназначена за до 200 души, са били допуснати повече от 700 посетители. Според партията това е сериозно нарушение на правилата за безопасност и пряка заплаха за живота и здравето на присъстващите.

Превишаването на капацитета е наложило концертът да бъде прекъснат малко след полунощ, след като служители са установили, че помещението е претъпкано.

СДСМ твърди, че организаторите, собствениците на обекта и полицията са били наясно с рисковете още преди провеждането на събитието. Въпреки това никоя институция не е реагирала своевременно, предава makfax.

Партията настоява за пълно разследване на случая, санкции за всички отговорни и

проверка дали са спазени законовите изисквания по безопасност и противопожарна защита.

От СДСМ подчертават, че подобни пропуски могат да доведат до трагедии като тези, случвали се в други държави при пренаселени зали и неизрядни организатори. Те призовават властите да покажат, че безопасността на гражданите е приоритет.

Припомняме, че неспазването на законовите изисквания за безопасност бяха повод за трагедията в Кочани от март месец, при която пожар в дискотека "Пулс" взе много жертви.