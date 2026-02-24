Bloomberg.
Анализаторите отбелязват, че инвеститорите масово разглеждат ценните метали като единствения надежден "сейф“ в условията на потенциална търговска война с ЕС и реална заплаха от военна ескалация в Близкия изток. На фона на тези събития цената вече е компенсирала 7% спад, наблюдаван в началото на месеца.
Решението на Вашингтон да въведе универсална вносна мито в размер на 15% предизвика объркване сред световните търговски партньори. Европейският съюз вече заяви, че такава политика противоречи на действащите споразумения, което увеличава рисковете от глобална рецесия.
В същото време напрежението около ядрената програма на Техеран достигна своя връх. Опровержението от Белия дом на опасенията на Пентагона относно продължителна военна кампания само подхрани напрежението, принуждавайки големите играчи да се оттеглят от държавните облигации и валути в полза на физическото злато.
Повечето водещи инвестиционни банки прогнозират по-нататъшно тестване на историческия максимум от 5595 долара за унция, фиксиран в края на януари. Основните фактори за подкрепа остават:
Неопределеността на политиката на Федералния резерв: опасения за загуба на независимост на регулатора под натиска на Белия дом.
Геополитическа премия: очакване на резултатите от преговорите с Иран, които трябва да бъдат възобновени тази седмица.
Дефицит на алтернативи: спад на доверието в държавния дълг на развитите страни.
Към сутринта на вторник цената на кюлчетата се консолидира над психологическата граница от 5000 долара, което според техническите анализатори отваря пряк път към по-нататъшен ръст през пролетта на 2026 г.
