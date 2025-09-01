ЗАРЕЖДАНЕ...
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
©
"Успешно внедрихме този доказан омниканален модел в Румъния. Възнамеряваме да го възпроизведем и на други пазари в Централна и Източна Европа, първо в Словакия, след това в Чехия и България“, коментира главният изпълнителен директор на Smyk Михал Гром, цитиран от информационната агенция PAP.
Той допълни, че компанията се стреми да укрепи водещата си позиция в Полша, да развие допълнително бизнеса си в Румъния и да разшири партньорството си с магазини на още 20 международни пазара.
Към края на 2024 г. търговската мрежа на Smyk включваше 250 магазина в Полша и 33 в Румъния, разположени в най-добрите търговски центрове и ритейл паркове. Компанията работи и в Украйна с 11 обекта, пише businessnovinite.
През 2024 г. приходите на търговска верига достигнаха около 2,25 млрд. полски злоти (527,4 млн. евро) – с около 6% ръст спрямо 2023 г. Оперативната печалба е 118,9 млн. злоти (27,9 млн. евро), спрямо 62,2 млн. злоти (14,6 млн. евро) през предходната година.
Още от категорията
/
Атанас Зафиров от Китай: Отношенията ни с ККП имат над 75-годишна история. Ние високо ценим този диалог
15:50
Турски медии: Мъж почина, защото България не допусна линейка между "Капъкуле" и "Капитан Андреево"
31.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сд...
12:01 / 31.08.2025
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:00 / 31.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Ш...
22:53 / 28.08.2025
Урсула фон дер Лайен идва в България
13:12 / 28.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.