Кораб от Глобалната флотилия "Сумуд" акостира в Кипър
Корабът, "превозващ 21 чужденци, е поискал да акостира в Ларнака за презареждане и по хуманитарни причини", съобщава правителствен говорител в социланата мрежа X.
Говорителят не идентифицира кораба и не посочва дали той е сред тези, пресечени от израелския флот.
"Фокус" припомня, че българинът Васил Димитрове е сред задържаните доброволци от флотилията "Сумуд", той е бил на борда на кораба Grande Blu.
