Пожарът в Черно море е избухнал при все още неизвестни обстоятелства, разпространявайки се бързо из кораба. Смята се, че може да е причинен от външен фактор. Спасителни екипи са изпратени в района, за да евакуират 25-те членове на екипажа на кораба.
Генерална дирекция "Морско дело“ към Министерството на транспорта и инфраструктурата обяви, че пожарът е възникнал на борда на празния петролен танкер KAIROS, намиращ се на 28 морски мили от турския бряг, докато е пътувал към руското пристанище Новоросийск.
В по-късно изявление от ведомството потвърдиха, че всички 25 членове на екипажа са били безопасно спасени от кораба KAIROS.
274-метровия танкер KAIROS е плавал от Египет за Русия и се е намирал на около 52 мили от фара Тюркели в Истанбул, когато е било съобщено за експлозията.
"За 274-метровия танкер, превозващ 25 души персонал, изпратихме на мястото на инцидента незабавно бързоходните спасителни лодки KEGM-9 и KEGM-10, влекача Kurtarma-12 и аварийния кораб Nene Hatun. 25-те души персонал на борда бяха безопасно извадени от морето от нашата спасителна лодка KEGM-10“, съобщиха още от министерството.
