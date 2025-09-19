ЗАРЕЖДАНЕ...
Коща привиква лидерите на ЕС на спешна среща заради руските дронове
Коща заяви, че фокусът на съвета ще бъде двоен и върху: укрепването на общата европейска отбранителна готовност и засилване на подкрепата на ЕС за Украйна.
"Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия в Полша и Румъния са сурово напомняне, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си. На предишни срещи се съгласихме, че Европа трябва да направи повече – и трябва да направим повече заедно – в областта на отбраната. Посоката на движение е ясна: ние изграждаме Европа, способна да реагира ефективно, автономно и заедно на днешните и утрешните заплахи. Амбицията, която си поставихме – решително да повишим общата отбранителна готовност на Европа до 2030 г. – въплъщава този ангажимент", се казва в неговата покана към лидерите.
