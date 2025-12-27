Откакто съществуват мъже с власт, съществуват и мъже, уплашени от загубата на външния ѝ облик. Смята се, че един от тях е бил Юлий Цезар, който пускал косата си по-дълга, за да не си личи, че на някои места е доста оредяла.Оплешивяването е вдъхновило едни от най-старите потребителски продукти, известни ни - от мехлеми с хипопотамска мазнина в Древен Египет до балсами с птичи изпражнения в Гърция.През дългите десетилетия след това медицински пробиви непрекъснато са разпалвали надеждата за лечение. През 50-те години на миналия век се появяват хормонални терапии, през 90-те настъпва епохата на трансплантацията на коса. През 10-те години на нашия век пазарът се запознава с лазерни шлемове и абонаментни платформи, които превръщат борбата с косопада в месечна услуга, припомня Quartz в свой материал.Иначе казано, това е голям бизнес още от преди Христа.Косопадът остава вечен проблем, защото не се отнася само до косата. Въпросът е за стареенето, сексуалната привлекателност и усещането за контрол над собствения живот. Всяко ново средство продава една и съща фантазия: обръщането на времето или поне забавянето му.Според Американската асоциация по косопад 25% от мъжете имат признаци на косопад на 25-годишна възраст, а до 50 години този процент достига 85%. Глобалният пазар на услуги за възстановяване на вече оредяваща коса се оценява на 7 милиарда долара през 2024 г., като се очаква двуцифрен растеж в следващите години.Само световният пазар на продукти за предотвратяване на косопад нарасна от 23,6 милиарда долара през 2021 г. на прогнозни 31,5 милиарда долара до 2028 г.Платформи като Hims и Keeps предлагат генерични лекарства срещу косопад за около 1 долар на ден, превръщайки проблема в Instagram-дружествен абонаментен бизнес, пише money.bg.Подобно на Ozempic-революцията при отслабването, сега мнозина, засегнати от оплешивяване, следят с голям интерес нов препарат с претенциите да е лекарство чудо за проблема им. Става дума за PP405 на биотехнологичния стартъп Pelage Pharmaceuticals от Лос Анджелис.То нашумя миналото лято, след като стана ясно, че при ранните клинични изпитвания 31% от мъжете са показали над 20% увеличение на гъстотата на косата, като PP405 е индуцирало растеж на нова гъста коса в предишно оплешивели зони. Прилага се като гел и принципът му на действие е свързан с метаболитно реактивиране на фоликулите на космите.Ако препаратът и подобните на него могат да ни бъдат ориентир, вероятно ще видим рекордни продажби и шеметна надпревара между фармацевтичните гиганти и техните междувременно появили се лекарства с подобни претенции.