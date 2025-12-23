Сподели close
Най-големият магазин за бижута във Ван (Морбиан) е бил ограбен в неделя, 21 декември, около 19:00 часа местно време, съобщи Le Figaro, позовавайки се на полицейски източник. 

Служители на бижутерията "Aloiz", която се намира в търговската зона Керлан, западно от града, за затваряли магазина, когато в сградата нахлули двама маскирани лица, единият от които е бил въоръжен с огнестрелно оръжие. 

Крадците са завързали тримата служители на бижутерията, а след това са откраднали пари от касата, както и бижута от витрини и шкафове. Вероятната цена на откраднатите бижута вероятно ще надмине 100 000 евро. Бижутерия е затворена до 28 декември заради обира.

В момента тече разследване, потвърди прокуратурата на Ван пред Le Figaro.