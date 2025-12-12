Министерството на образованието, подчертавайки "негативното въздействие“ на тези устройства върху учениците.
"Министерството на образованието обявява, че от 2 февруари в основните училища ще се прилага нова политика: използването на мобилни телефони от деца ще бъде забранено в училищните помещения“, се посочва в изявление, публикувано на уебсайта.
Според министъра на образованието Йоав Кис, "тази политика се основава на проучвания в Израел и по целия свят, както и на ангажимента [на министерството] за здравословна и безопасна учебна среда, предназначена да намали отрицателните последици от използването на мобилни телефони от учениците“.
"Прилагането й ще включва образователни програми в класната стая, както и разговори с родителите за насърчаване на балансираното използване на мобилни телефони, предотвратяване на прекомерното използване на социалните медии [от децата] и намаляване на излагането на неподходящо за възрастта съдържание“, продължава изявлението.
Досега всяко училище можеше да реши дали да забрани използването на мобилни телефони на своя територия. От началото на учебната година през септември забраната важи за всички училища в град Тел Авив, след решение на кметството.
Няколко страни по света вече са въвели тази забрана, най-вече Франция и Австралия.
Според ЮНЕСКО, Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, 40% от образователните системи в света са ограничили използването на смартфони до 2024 г.
