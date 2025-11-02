Sky news.
"Нашето най-дълбоко съчувствие и мисли са с всички засегнати и техните близки. Особено благодарни сме на службите за спешна помощ за реакцията им на този ужасен инцидент", се казва още в изявлението.
"Фокус" съобщи по-рано, че двама от десетте намушкани във влака, остават в критично състояние.
Има двама арестувани, по подозрение в опит за убийство - 32-годишен чернокож британец и 35-годишен британски гражданин от карибски произход.
Крал Чарлз III и кралица Камила: Ужасени и шокирани сме!

