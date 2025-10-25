Тайландската кралица майка Сирикит, майката на крал Маха Вачиралонгкорн, почина на 93-годишна възраст в болницата, в която се лекуваше от години, съобщиха от двореца, пише Tanjug.Кралицата-майка беше хоспитализирана от септември 2019 г. поради множество здравословни проблеми. Преди да почине, Сирикит е развила инфекция на кръвния поток.Дворецът съобщи, че кралицата е починала мирно, заобиколена от членове на семейството.