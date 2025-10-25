ЗАРЕЖДАНЕ...
Кралицата-майка на Тайланд Сирикит почина
Кралицата-майка беше хоспитализирана от септември 2019 г. поради множество здравословни проблеми. Преди да почине, Сирикит е развила инфекция на кръвния поток.
Дворецът съобщи, че кралицата е починала мирно, заобиколена от членове на семейството.
