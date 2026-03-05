Кристалина Георгиева по време на конференция в Банкок.
"Живеем в свят, в който трусовете са по-чести и по-неочаквани, и от известно време вече предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма“, каза тя.
Георгиева поясни, че ако конфликтът продължи, може да засегне световните цени на енергията, пазарните нагласи, растежа и инфлацията.
"Пазарите се движеха като влакче на ужасите през последните дни“, подчрта още Георгиева.
"Колкото по-бързо приключи това бедствие, толкова по-добре ще бъде за целия свят“, добави тя.
Кристалина Георгиева: Пазарите се движеха като влакче на ужасите през последните дни
©
Още по темата
/
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
18:56
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
18:47
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
17:21
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
17:07
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
16:49
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
14:49
Още от категорията
/
Проучват дали лекарствата с GLP-1 могат да помогнат и срещу зависимости от алкохол и наркотици
08:43
Гръцки F-16 са прехванали ливански дронове, изстреляни към Кипър - полет на Aegean се е върнал в Атина
04.03
Външният министър на Гърция е предложил на колегата си Надежда Нейнски български граждани в Оман да се възползват от евакуационен полет
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.