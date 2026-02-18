Bloomberg представител на ЕЦБ, коментирайки по-ранна публикация в медиите.
"Председателят Лагард е изключително фокусирана върху изпълнението на задачата си и не е взела никакво решение относно приключването на мандата си“, отбелязва източникът на агенцията.
По-рано британският вестник Financial Times съобщи, че Лагард може да напусне поста си преди изтичането на осемгодишния й мандат, който приключва през октомври 2027 г. Според един от източниците на изданието, Лагард "иска да даде възможност на напускащия президент на Франция Еманюел Макрон и на канцлера на Германия Фридрих Мерц да намерят нов ръководител на една от най-важните институции“ на общността. Все още не е ясно кога точно Лагард ще напусне поста си. Възможно е това да се случи преди президентските избори във Франция през април следващата година.
Лагард беше утвърдена на поста председател на ЕЦБ на 18 октомври 2019 г. от държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз. На 1 ноември тя замени на този пост Марио Драги.
Кристин Лагард все още не е взела решение дали да напусне поста си като председател на ЕЦБ
© AP
Още по темата
/
"Македония" не избра партия, а посока": ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на първия тур на местните избори
20.10
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16.10
Любомир Кючуков: Продължава да нараства влиянието на популистките и националистически формации в Европа
07.10
Още от категорията
/
Американският министър на енергетиката: Водим разговор по въпросите на ядрената енергия с България
17.02
ЕК се заема с проблема: Едно на всеки шест деца на възраст между 11-15 години е било жертва на кибертормоз
10.02
Ивайло Калфин: ЕС търси реформи в икономиката и отбраната, без да засяга социалните приоритети
10.02
"Имаме армия, в която всички са като Том Круз, но по-високи, направих толкова много добрини": Тръмп смята, че е заслужил мястото си в Рая
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Нападение с нож в Сидни, един човек е убит, двама са в критично с...
17:52 / 17.02.2026
Европрокуратурата обвини четирима за измама със субсидии за хора ...
14:18 / 17.02.2026
Полша ще поиска от Русия репарации за "съветското господство"
10:28 / 17.02.2026
Актьорът Робърт Дювал, звезда от ''Кръстникът'' и ''Апокалипсис с...
22:27 / 16.02.2026
ЕК ще присъства като наблюдател на заседание на Съвета за мир на ...
16:56 / 16.02.2026
Politico: В Мюнхен стана ясно, че отношенията между Европа и САЩ ...
08:30 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.