Патмос и Лерос са в състояние на "червена тревога“ поради недостиг на вода, предаваАтика се очаква да ги последва в петък, като утре (27 ноември) ще бъдат обявени официални изявления за извънредните мерки.Обявяването на извънредно положение позволява незабавно финансиране, ускорени и гъвкави процедури за възлагане на обществени поръчки за водоснабдителни проекти.В състояние на извънредна ситуация поради недостиг на вода се намират най-напред островите Лерос и Патмос, тъй като водните ресурси са на границата на изчерпване и се налагат незабавни мерки. За Атика се очакват още утре първите официални съобщения за вземане на извънредни мерки.Регулаторният орган за отпадъци, енергия и водите на Р Гърция (РООЕВ) е активирал всички свои правомощия, подготвяйки институционалната и техническа рамка за евентуалното обявяване на Атика в състояние на извънредна ситуация. Централна роля в тази мобилизация имаше искането, подадено от водоснабдителни и канализационни системи към Министерството на околната среда и енергетиката, с което се изисква спешно активиране на процедури за защита на водоснабдяването на столицата.Водните резерви в язовир Морнос, основният захранващ басейн, са на исторически ниски нива и ако зимният сезон не помогне за укрепването на резервоарите, тогава водата ще е достатъчна за една година.