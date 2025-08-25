ЗАРЕЖДАНЕ...
Круизен кораб с 8500 души е аварирал край остров Понца
Екипажът на кораба, който е бил на около 15 км от остров Понца, е съобщил за проблема в 7:25 ч. сутринта, съобщава италианската редакция на Sky News/tg24, добавяйки, че круизният кораб е плавал от Генуа за Неапол с 8585 души на борда, или 6496 пътници и 2089 членове на екипажа.
Бреговата охрана съобщава, че обстановката на кораба е спокойна, а метеорологичните и морските условия са благоприятни.
Два влекача са напуснали пристанищата Джоя Тауро и Неапол, за да изтеглят безопасно крайцера до Неапол.
