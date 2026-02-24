Най-малко 60 души са загубили живота си в вълна от насилие, която избухна в 20 щата на Мексико след убийството на Немесио Осегера, известен като "Ел Менчо“, лидер на картеля "Халиско Нова поколение“ (CJNG), при операция на специалните сили в Халиско.обобщи информацията по темата.Правителството разположи общо 10 000 войници в района, като същевременно засилва сътрудничеството си със САЩ, предавайки десетки предполагаеми членове на картела на американското правосъдие, на фона на опасения за туризма и Световното първенство по футбол през 2026 г.59-годишният Немесио Осегера Тервандес, най-издирваният наркобарон в страната и лидер на CJNG, бе открит в щата Халиско след използване на информация за среща с любовницата му.Според министъра на отбраната Рикардо Тревия, операцията е била проведена от мексиканската армия с помощта на Националната гвардия и Военновъздушните сили.По време на операцията е имало ожесточена престрелка с неговите бодигардове. "Ел Менчо“ е бил тежко ранен и е починал по време на транспортирането му от Тапалпа до Мексико Сити. Най-малко шестима души от личната му охрана са убити, а трима военни са ранени.Мексиканското министерство на отбраната съобщи, че "допълнителна информация“ от САЩ е спомогнала за откриването му, като обаче уточни, че американски сили не са участвали в операцията.Новината за смъртта на лидера на CJNG предизвика незабавна и масова реакция от страна на картела. В много градове членове на организацията блокираха пътища, завзеха автобуси и ги подпалиха, а също така запалиха банки и предприятия.Министърът на сигурността Омар Гарсия Арфуч обяви, че най-малко 25 членове на Националната гвардия са били убити в Халиско от началото на безредиците. Освен това, един служител на затвора, един служител на прокуратурата и 30 членове на престъпната организация са загубили живота си. Общият брой на жертвите възлиза на най-малко 60 души.Правителството обяви, че ще изпрати още 2500 войници в западната част на страната, с което броят на войниците, разположени в Халиско от неделя, достига около 10 000.Президентът Клаудия Шейнбаум определи операцията като "решителна“ и заяви, че ситуацията се нормализира. "Има спокойствие, има правителство, има въоръжени сили и има голяма координация“, заяви тя."Ние гарантираме спокойствието и мира на народа“, обеща президентът на Мексико.Напрежението засегна и популярни туристически дестинации като Пуерто Ваярта и Гуадалахара. Държавният департамент призова американските граждани да останат в безопасни места за настаняване в определени райони и активира 24-часова линия за подкрепа.Няколко американски авиокомпании временно спряха полетите до Пуерто Ваярта и Гуадалахара, което доведе до блокиране на пътници.Кризата идва няколко месеца преди Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще бъде организирано съвместно от Мексико, САЩ и Канада, като Гуадалахара е определена за един от градовете, в които ще се провеждат мачовете.