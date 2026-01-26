Ламер: Европейската комисия следи отблизо блокирането на границите със страните от ЕС
"Внимателно следим ситуацията и сме в контакт с партньори в региона. Системата за влизане и излизане не променя правилата за продължителността на престоя в Шенген, но позволява по-добро и по-систематично прилагане на вече съществуващите правила“, заявява Ламберт.
Протестът се организира заради ограничаването на престоя на професионалните шофьори от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Северна Македонияв до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година). Превозвачите твърдят, че новото правило ще затрудни драстично работата им.
