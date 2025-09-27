ЗАРЕЖДАНЕ...
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят руски дронове над нашето въздушно пространство
Но какво би се случило, ако руски самолет бъде свален над руското въздушно пространство? Този въпрос зададе кореспондентът на Sky News на руския външен министър Сергей Лавров, който даде пресконференция след речта си пред ООН.
"Опитайте се да разберете, че когато дрон лети не над нашата територия, а пресича границата на някоя държава, но е напуснал нашето въздушно пространство, вероятно всеки има право да направи с този дрон каквото счете за необходимо, за да гарантира своята сигурност", отговаря Лавров.
"Но ако има опити да се свалят летящи обекти или каквито и да било обекти над нашата територия, в нашето въздушно пространство, тогава мисля, че хората ще съжаляват много, че са допуснали такова грубо нарушение на нашата териториална цялост, на нашия суверенитет.“
