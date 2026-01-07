Лавров: Западът допусна позорни ситуации, опитвайки се да изолира Русия
©
"Ние продължаваме да развиваме активно дипломацията в посока на страните, които сега наричаме световното мнозинство – в Азия, Африка, Латинска Америка. А изолацията, за която Западът постоянно говори, всъщност е самоизолация на самия западен свят. Имаше напълно позорни ситуации, когато на международни събития, в рамките на Г-20 например, те се договаряха да не подават ръка на руските представители. Когато ни виждаха в някакви коридори до залата за заседания, правеха се, че гледат на другата посока, бягаха – възрастни хора“, коментира министърът.
Още по темата
/
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година, но това зависи от партньорите на Украйна
28.12
Летищата в Москва спряха работа заради атака на украински дронове, близо 300 полети са засегнати
28.12
Още от категорията
/
Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили
06.01
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина един от най-влиятелните режисьори в киното
20:26 / 06.01.2026
Тръмп: Операцията във Венецуела показа, че САЩ имат най-силната а...
18:53 / 06.01.2026
ЕС към Тръмп: Решенията по въпросите, засягащи Дания и Гренландия...
16:01 / 06.01.2026
Кметът на Кран Монтана: Не е имало проверки за безопасност в бара...
12:53 / 06.01.2026
"Мадуро е лицето, а Силия е юмрукът": Политическият възход на съп...
10:06 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.