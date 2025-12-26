В сърцето на Пикос де Европа се случи нещо тихо, но окончателно. Ледникът Трасламбрион, оцелявал векове наред в сенките на варовиковите склонове, премина границата, след която няма възстановяване. След близо 700 години целогодишен лед, мястото, което поколения алпинисти и учени познаваха като стабилно ледено тяло, остана без жив лед.Това не е драматичен срив с гръм и трясък. Това е климатична тишина. Последният лед се стопи не за дни, а за години – бавно, методично и без шанс за връщане.Малката ледникова епоха свършва завинаги... По време на т.нар. Малка ледникова епоха Трасламбрион е заемал площ от около 25 акра – нищожно в сравнение с алпийските гиганти, но напълно достатъчно, за да се държи като истински ледник. Снегът се е задържал дълго, зимите са били по-студени, а сенчестият релеф е пазел леда от летните жеги, пише Meteo Balkans.Този баланс вече не съществува. През октомври учените регистрираха само т.нар. "леден свидетел“ – компактен блок с ширина около 14 метра, притиснат в най-сенчестата част на терена. Днес дори той е история.Кантабрийските планини имат дълга климатична памет, изписана в морените по склоновете. Всеки ръб, всяка натрупана линия от камъни разказва за периоди, когато студът е надделявал. Но метеорологичните данни от последните десетилетия показват ясна тенденция – по-къси зими, по-малко стабилен снеговалеж и значително по-топли лета.Трасламбрион е бил от онези ледници, които оцеляват "на ръба“. Когато снежната защита изчезва дори за няколко последователни сезона, ледът остава изложен на месеци интензивно топене. Това е битка, която малките ледени тела не могат да спечелят.Испанският геоложки регистър класифицира комплекса Трасламбрион–Добресенгос като обект от национален интерес. Причината не е размерът, а информацията. Тези ледени остатъци реагират светкавично на климатичните промени и действат като ранни индикатори за това накъде се движи регионът.Сателитни наблюдения и повторни теренни снимки показват как стабилният лед се е разпаднал на фрагменти, които вече не се движат. А когато движението спре, ледникът престава да бъде ледник – превръща се в дълготраен сняг, обречен при първото по-сериозно лято.Анализ на снежната покривка в Кантабрийските планини за периода от 2000 г. насам показва отчетливо намаляване на дните със стабилен сняг. Имало е години, в които силни зимни бури временно са "спасявали“ леда, покривайки го за месеци. Но през последните пет години този буфер почти изчезна.Резултатът е ясен – по-тънък лед, по-дълго изложен на топлина, и финален срив, който вече не може да бъде обърнат с един снежен сезон.Трасламбрион не е изолиран случай. Регионалните доклади показват, че всички малки пиренейски ледници са в критично състояние. Глобално, между 2000 и 2019 г., планетата губи средно около 267 милиарда тона ледников лед годишно. При такива стойности нископланинските и южните ледници практически нямат шанс за възстановяване.Последствията не са само научни. Размразяването води до нестабилни склонове, по-чести срутвания, промяна в алпийските потоци и загуба на онзи "вечен“ пейзаж, който оформя идентичността на планините.Изчезването на Трасламбрион е повече от географски факт. Това е метеорологичен и климатичен сигнал, който показва колко бързо се променят условията дори в райони, смятани доскоро за устойчиви. Границата между сезонния сняг и вечния лед вече е премината.И този път не става дума за прогноза, а за вече настъпила реалност.