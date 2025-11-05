по-рано кореспондент на "Фокус". Над летището бе забелязан дрон.
Забелязването на дрона, което се случи малко преди 20:00 ч., доведе до спиране на всички пристигащи и заминаващи полети, потвърди по-късно пред местните медии говорител на skeyes, белгийския център за контрол на въздушното движение.
"Поради съображения за безопасност, засега е спряно цялото въздушно движение“, заяви говорителят. Всички пристигащи полети бяха пренасочени към Лиеж.
Въздушното пространство над летището впоследствие беше отворено отново и полетите бяха възобновени, става ясно от проверка на сайта на летището.
Инцидентът е поредният от поредица наблюдения на дронове в цяла Европа, които предизвикаха опасения за сигурността и нарушиха въздушния транспорт. В петък летище Берлин-Бранденбург също пренасочи полети след сигнал за дрон.
Макар това да е първото съобщение за забелязване на дрон над летището в Брюксел, по-рано този месец над няколко белгийски военни бази бяха забелязани подозрителни безпилотни летателни апарати. Министърът на отбраната Тео Франкен заяви, че се смята, че тези дронове са се опитвали да шпионират изтребители и складове за боеприпаси.
В момента тече разследване на нахлуванията над военната база Клейне Брогел в северната част на Белгия.
Летището в Брюксел възстанови работа, след като бе затворено заради сигнал за дрон
©
Още по темата
/
Euractiv: ЕС обмисля да разшири правомощията на Frontex, за да се справи със заплахите от дронове
03.11
Евродепутатът Андрей Новаков: Атаката с дронове над Полша доведе до резолюцията на Европейския парламент
10.10
Медведев: Европейската епидемия от БпЛА е провокация на "бандеровците", за да предизвикат война
06.10
Още от категорията
/
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещите членове на ЕС - пробен период с възможност за изключване от Съюза
04.11
Закъснения и отменени полети: Над 10 000 авиодиспечери работят без заплащане заради спирането на правителството
04.11
Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Затвориха летището в Брюксел заради дрон
22:53 / 04.11.2025
Мицкоски обвини България в тормоз: Изкуствени спорове ни спъват п...
19:37 / 04.11.2025
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещи...
19:41 / 04.11.2025
Ще има ли нови държави-членки на ЕС? ЕК обяви оценките си за стра...
15:54 / 04.11.2025
Ердоган: Турция ще ускори националните си отбранителни проекти и ...
12:54 / 04.11.2025
Полицията разследва връзката между нападението във влака и серия ...
12:08 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.