Летището в Мюнхен спря полетите за втори път в рамките на 24 часа, след като снощи в района отново бяха забелязани дронове. Засегнати са хиляди пътници.Летищните власти се готвеха да подновят работа тази сутрин, но нови наблюдения на неидентифицирани летателни средства в близкото въздушно пристранство отложиха отварянето на двете писти на летището. Над 80 полета са отменени, пренасочени или забавени.Летището беше затворено малко преди 21 часа снощи заради множество наблюдения на дронове. Властите в Белгия също съобщиха, че разследват наблюдения на 15 дрона над военен обект близо до границата с Германия