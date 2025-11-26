Самолет на полската авиокомпания LOT е имал сериозен проблем при кацането на летището във Вилнюс, когато е излязъл от пистата и се е озовал на спомагателна писта, според съобщение на управляващия орган. Инцидентът доведе до временно "замразяване“ на движението на летището. Видео от инцидента е публикувано отДо момента няма информация за ранени. Пътниците на полет LO771 са слизали безопасно, както съобщава операторът в съобщение въвВластите на летището обявиха, че основната писта за излитане и кацане ще остане извън експлоатация до 17:00 местно време, за да бъдат завършени необходимите процедури.