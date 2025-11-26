Летището във Вилнюс бе затворено заради самолет, който се "плъзна" по пистата за кацане
До момента няма информация за ранени. Пътниците на полет LO771 са слизали безопасно, както съобщава операторът в съобщение във Facebook.
Властите на летището обявиха, че основната писта за излитане и кацане ще остане извън експлоатация до 17:00 местно време, за да бъдат завършени необходимите процедури.

