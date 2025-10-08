Колата на еквадорския президент Даниел Нобоа е била обградена от около 500 души, когато той е пристигнал на събитие в провинция Канарски острови, по колата са хвърляни камъни и са изстреляни куршуми, заявява министърът на околната среда и енергетиката Инес Мансано, предаваПрезидентът не е пострадал, а петима души са арестувани, добава министър Мансано, който официално е представил доклад за опита за покушение срещу президента Нобоа."Стрелба по колата на президента, хвърляне на камъни, унищожаване на държавна собственост – това е просто престъпление. Няма да позволим това“, коментира Инес Мансано.Видео, публикувано от президентската канцелария, показва хора отстрани на пътя, които хвърлят камъни и счупено стъкло по прозореца на колата.Конфедерацията на коренното население на Еквадор (CONAIE) съобщи, че полицията и военните са нападнали хората, събрали се да отпразнуват пристигането на президента, включително възрастни жени. "Поне петима от нас бяха произволно арестувани“, посочват те в публикация в платформата X.CONAIE започна стачка преди 16 дни, организирайки шествия и блокади на пътища в знак на протест срещу решението на правителството да прекрати субсидиите за дизелово гориво.