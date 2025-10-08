ЗАРЕЖДАНЕ...
Летят камъни и куршуми: Нападнаха кортежа на президента на Еквадор
©
Президентът не е пострадал, а петима души са арестувани, добава министър Мансано, който официално е представил доклад за опита за покушение срещу президента Нобоа.
"Стрелба по колата на президента, хвърляне на камъни, унищожаване на държавна собственост – това е просто престъпление. Няма да позволим това“, коментира Инес Мансано.
Видео, публикувано от президентската канцелария, показва хора отстрани на пътя, които хвърлят камъни и счупено стъкло по прозореца на колата.
Конфедерацията на коренното население на Еквадор (CONAIE) съобщи, че полицията и военните са нападнали хората, събрали се да отпразнуват пристигането на президента, включително възрастни жени. "Поне петима от нас бяха произволно арестувани“, посочват те в публикация в платформата X.
CONAIE започна стачка преди 16 дни, организирайки шествия и блокади на пътища в знак на протест срещу решението на правителството да прекрати субсидиите за дизелово гориво.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Bloomberg: Макрон има три сценария след оставката на Льокорню
14:43 / 06.10.2025
Новият френски премиер подаде оставка
11:14 / 06.10.2025
"Как да убия приятеля си по средата на час": Младеж отправи "шега...
11:11 / 06.10.2025
Мъж стреля на оживена улица в Сидни, рани най-малко 16 души
08:59 / 06.10.2025
Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрел...
09:09 / 05.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.