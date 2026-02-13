Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Лидери от цял свят пристигат ще вземат участие в Мюнхенската конференция по сигурността. Конференцията, която стартира днес ще продължи и до 14 февруари.

Държавният глава Илияна Йотова, както и министър-председателят Росен Желязков ще участват в 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.

В тазгодишното издание се очаква да участват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял ​​свят.

Предвижда се Йотова да проведе редица срещи, сред които с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

А премиерът Желязков ще проведе срещи с главния изпълнителен директор на Rheinmetall AG Армин Папергер и с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Хшановски и други.

В конференцията участие ще вземе и министърът на отбраната Атанас Запрянов, както и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.