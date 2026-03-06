Sky News.
Според Даунинг Стрийт 10, британският премиер и неговите колеги са започнали разговора си с "осъждане на жестоките атаки на Иран“.
Те са обсъдили и "отбранителните мерки, предприети от Великобритания през последните дни за защита и подкрепа на партньорите в региона“, както и това, че "продължаващата интензивна дипломация и тясното военно сътрудничество ще бъдат от жизненоважно значение в следващите часове и дни“.
Даунинг Стрийт добавя, че лидерите са се споразумели да координират действията си по отношение на прекъсването на корабоплаването в Ормузкия проток и са потвърдили загрижеността си относно насилието в Ливан.
Европейците приветстваха и предложението на Украйна да предостави на засегнатите страни в региона водещата си в света експертиза в областта на прехващането на дронове.
Четиримата лидери "се споразумяха да поддържат тесни контакти“, се добавя в съобщението на Даунинг Стрийт за разговора.
