Укринформ.
Ругинене, която е на посещение в Киев на 6 октомври, заяви, че извършителите на въоръжена агресия срещу Украйна трябва да бъдат подведени под отговорност.
Затова, според нея, Литва подкрепя създаването на Специалния трибунал за престъплението агресия, работата на Регистъра на щетите и предложението на Европейската комисия (ЕК) за използване на замразени руски активи в полза на Украйна.
"Нашите санкции срещу Русия и нейния съюзник Беларус ще останат в сила, докато териториалната цялост на Украйна не бъде възстановена и загубите, причинени от войната, не бъдат компенсирани“, подчерта ръководителят на литовското правителство.
Тя допълни, че крайната цел е "пълно обезщетение за всички загуби, причинени на Украйна“.
В същия ден Ругинене обяви нова инициатива за подпомагане и рехабилитация на украински деца, отвлечени преди това от Русия, които по-късно бяха върнати на семействата си.
По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за връщането на украинските деца, отвлечени от Русия, с британската принцеса Анна.
