Литовските власти отвориха границите си с Беларус след нахлуването на десетки балони. Това съобщи днес пресслужбата на Държавния митнически комитет на Беларус, цитирана от Известия. 

"След 12 часа литовците отвориха пътните контролно-пропускателни пунктове "Медининкай" ("Каменни лог") и "Шалчининкай" ("Бенякони")", съобщи в Telegram митническата комисия.

"Фокус" припомня, че литовските власти затвориха границата заради масовото нахлуване на балони, носещи цигари. Двете най-големи летища в страната, във Вилнюс и Каунас, също бяха временно затворени.