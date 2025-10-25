нахлуването на десетки балони. Това съобщи днес пресслужбата на Държавния митнически комитет на Беларус, цитирана от Известия.
"След 12 часа литовците отвориха пътните контролно-пропускателни пунктове "Медининкай" ("Каменни лог") и "Шалчининкай" ("Бенякони")", съобщи в Telegram митническата комисия.
"Фокус" припомня, че литовските власти затвориха границата заради масовото нахлуване на балони, носещи цигари. Двете най-големи летища в страната, във Вилнюс и Каунас, също бяха временно затворени.
