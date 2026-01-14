Mirror.
Засега не е известно защо един от редовните маршрути на компанията ще бъде оттеглен, пише Mirror.
В момента Lufthansa лети от летище Бен Гурион, близо до Тел Авив, с ежедневни полети до и от столицата.
Новината идва месеци след като авиокомпанията обяви, че ще възобнови постепенно полетите си до и от летище "Бен Гурион“ в Тел Авив, считано от 1 август 2025 г.
Въздушното пространство на Израел беше затворено на 13 юни 2025 г., в началото на кратката война с Иран. Авиокомпанията, която включва Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, спря полетите си до и от Тел Авив поне до 31 юли.
Отне месеци, докато всички полети възобновят редовните си услуги, а някои така и не го направиха.
Lufthansa даде на служителите си 24 часа да напуснат Израел
©
Още по темата
/
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
23.09
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Проф. Чуков: Двата конфликта – войната в Украйна и този в Близкия изток, са като буталата на мотора на една кола
25.08
Доц. Валентин Вацев: Приключилият на този етап Ирано-израелски конфликт ще има развитие най-много след 6 месеца
30.06
Още от категорията
/
БКПЗ за сделката между ЕС и Меркосур: Това ще окаже силен натиск върху цените и доходите на фермерите
15:48
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
09:40
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
СВР Русия: Патриарх Вартоломей е "антихрист в расо", обсебен от идеята да измести руското православие от територията на балтийските държави
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Помощта е на път": Тръмп призова иранците да продължат да протес...
17:30 / 13.01.2026
Иран се готви да екзекутира 26-годишния Ерфан за участие в антипр...
16:14 / 13.01.2026
Reuters: Около 2000 души са загинали при протестите в Иран
12:54 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.