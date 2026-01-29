"Лукойл" прехвърля на Молдова активите на нефтения комплекс, разположен на летище "Кишинев"
"Агенцията за публична собственост и Международното летище в Кишинев приключиха процеса на инвентаризация и в четвъртък, 29 януари тази година, подписаха с Lukoil Moldova актове за приемане-предаване на нефтения комплекс, разположен на територията на летището. По този начин активите, принадлежащи на Lukoil на територията на летище Кишинев, преминаха в собственост на държавата в съответствие с решението на Съвета за разглеждане на инвестициите“, се посочва в съобщение.
"ФОКУС" припомня, че на 29 януари компанията "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. Изключение ще бъдат активите на компанията в Казахстан.
